Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dupa-amiaza, prim-vicepreședintele Partidului Național Liberal, Gheorghe Flutur, a lansat candidații liberali pentru funcția de primar la Ulma și la Brodina, respectiv Petru Marocico și Vasile Uhliuc. La Ulma au venit cetațeni din mai multe sale ale comunei, iar președintele Flutur i-a informat…

- Un numar de 56 de candidati isi disputa fotoliile de primari in Capitala - functia de primar general si cele sase functii de primari de sectoare. Candidaturile depuse la Birourile de Circumscriptie au ramas definitive miercuri seara. Pentru functia de edil general al Bucurestiului intra in cursa…

- Liberalii constanteni si au lansat astazi candidatii la primaririle din judetul Constanta in prezenta conducerii centrale. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca este prezent astazi la Constanta, la evenimentul de lansare a candidatilor PNL, "Constanta proiectelor tale".Mesajul acestora pentru liberali si…

- Candidatii PNL pentru primariile comunelor Cobadin si Tortoman au vorbit la ZIUA Live despre problemele comunitatile lor dar mai ales despre proiectele pe care le propun locuitorilor in perspectiva alegerilor locale din 9 iunie. Catalin Chivu este viceprimar al comunei Cobadin din 2020 iar daca va fi…

- Candidații la alegerile europarlamentare din data de 9 iunie 2024 sunt (sau ar trebui sa fie) in toiul strangerii semnaturilor necesare pentru validarea candidaturilor. Pentru a se afla pe buletinele de vot la alegerile pentru Parlamentul European, partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat lista locațiilor din Romania in care sunt amplasate camerele de supraveghere fixe pentru verificarea rovinietei,... The post Unde se afla camerele de supraveghere fixe pentru verificarea rovinietei in județul Arad. CNAIR…