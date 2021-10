NASA și SpaceX, învinse de vreme NASA și SpaceX au amanat pentru miercuri decolarea rachetei care urma sa trimita patru astronauți pe Stația Spațiala Internaționala pentru a evita „un sistem de furtuna majora”, a anunțat sambata, 30 octombrie, agenția americana. Echipajul acestei misiuni „Crew-3” urma sa decoleze duminica la bordul capsulei Crew Dragon numita „Endurance”, atașata unei rachete Falcon 9, de […] The post NASA și SpaceX, invinse de vreme first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astronautul japonez Koichi Wakata va pleca in a cincea misiune in spatiu – un record pentru un astronaut nipon -, la bordul unei noi rachete SpaceX. Astronautul in varsta de 58 de ani va urca la bordul celei de-a cincea capsule operationale Crew Dragon dezvoltata de compania americana Space Exploration…

- Astronautul german Matthias Maurer, de la Agentia Spatiala Europeana (ESA), a spus ca va lua cu el tocanita de vanat si supa de cartofi atunci cand va calatori spre Statia Spatiala Internationala (ISS), la sfarsitul lunii octombrie, potrivit DPA. Matthias Maurer, in varsta de 51 de ani, a afirmat, cu…

- Astronautul german Matthias Maurer, de la Agentia Spatiala Europeana (ESA), a spus ca va lua cu el tocanita de vânat si supa de cartofi atunci când va calatori spre Statia Spatiala Internationala (ISS), la sfârsitul lunii octombrie, informeaza DPA.Matthias Maurer, în vârsta…

- Ținta este Dimorphos, o mica Luna care orbiteaza in jurul asteroidului Didymos, in apropierea Pamantului, și va fi prima demonstrație reala a unei tehnologii de aparare planetara, scrie postul CNN, preluat de Digi24 . Detectarea acestor obiecte, care ar putea constitui un pericol major pentru Pamant,…

- Primii patru turisti spatiali ai capsulei SpaceX au revenit pe Terra sambata seara dupa ce au petrecut trei zile in spatiu, incoronand cu succes prima misiune orbitala din istorie fara astronaut profesionist la bord, noteaza AFP și Agerpres. Capsula Dragon a rezistat coborarii vertiginoase datorita…

- Echipajul Inspiration4, format dintr-un miliardar și trei „cetațeni obișnuiți”, a parasit miercuri Centrul Spațial Kennedy din Florida intr-o capsula Dragon furnizata de compania SpaceX, a miliardarului Elon Musk, și va orbita pentru trei zile in jurul Pamantului, intr-o calatorie vazuta drept o noua…

- Echipajul capsulei spațiale Inspiration4, format dintr-un miliardar și trei „cetațeni obișnuiți”, se afla pe orbita, la 575 de km deasupra planetei, dupa ce a decolat in cursul nopții de la Centrul Spațial Kennedy cu ajutorul unei rachete furnizata de compania SpaceX. Aceasta este o misiune…

- A trai în microgravitație este „ca și cum ai avea superputeri”, a declarat McArthur pentru publicația Insider într-o intervenție de pe Stația Spațiala Internaționala (ISS). „Pot ridica lucruri pe care, pe Pamânt, aș avea nevoie de ajutorul a doi sau trei oameni care…