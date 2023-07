NASA și JAXA se pregătesc să lanseze misiunea XRISM Un nou satelit pentru studierea Universului in lumina cu raze X, misiunea XRISM, este programat sa fie lansat in august. NASA și Agenția de Explorare Aerospațiala a Japoniei (JAXA) au colaborat pentru a crea satelitul XRISM, care inseamna X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (pronunțat „crism”). Pe 25 august 2023, misiunea XRISM va fi lansata de la Centrul Spațial Tanegashima, din Japonia. Satelitul va zbura pe o orbita joasa a Pamantului la o inalțime de 550 de kilometri. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

