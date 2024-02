NASA face un anunț mare: a descoperit o planetă care ar putea fi locuibilă NASA a anunțat descoperirea unei noi planete numite TOI-715 b, care are o dimensiune de aproximativ o data și jumatate mai mare decat cea a Pamantului. Ceea ce este interesant la aceasta planeta este faptul ca ea completeaza o orbita completa in jurul stelei sale, cunoscuta și sub numele de „an”, in doar 19 zile. Dar ceea ce face ca TOI-715 b sa fie și mai interesanta este potențialul sau de a susține viața. Planeta locuiește in „zona locuibila” a stelei sale parintești, ceea ce inseamna ca ar putea avea apa lichida la suprafața. Apa lichida este esențiala pentru susținerea formelor de viața,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

