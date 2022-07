Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Cum arata fotografiile recepționate de NASA de la telescopul Webb. Imaginile sunt la fel de spectaculoase precum Universul NASA a dezvaluit marti, 12 iulie, un nou set de imagini de la noul sau telescop spatial James Webb. Prima imagine de la telescopul spatial James Webb, care a costat 10 miliarde…

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, saluta colaborarea științifica dintre Europa și America, in urma careia vom obține noi imagini ale Universului. „Astazi este o zi foarte importanta pentru cercetatorii din toata lumea, dar și pentru astronomii amatori. La ora 17.30, ora Romaniei, NASA…

- Moment spectaculos! Liderul de la Washington, Joe Biden, a prezentat una din primele imagini realizate de telescopul James Webb in spațiu. S-a intamplat in cadrul unui eveniment ce a avut loc chiar la Casa Alba, la care a fost prezent și vicepreședintele Kamala Harris. Imaginea prezentata luni noapte…

- Președintele american Joe Biden a prezentat luni noapte una din primele imagini realizate de telescopul James Webb in spațiu, in cadrul unui eveniment care a avut loc la Casa Alba, in Washington. Prezentarea a precedat marele eveniment programat astazi, la ora 17:30 (ora Romaniei), cand NASA va da publicitații…

- Dupa ani de asteptare, prima imagine stiintifica de la telescopul James Webb a fost dezvaluita lumii luni, o imagine a Universului nostru cu cel mai mare grad de profunzime obtinut vreodata aratand galaxiile formate la scurt timp dupa Big Bang, cu peste 13 miliarde de ani in urma, noteaza AFP. Aceasta…

- Președintele american Joe Biden va prezenta in aceasta noapte, la miezul nopții (ora Romaniei), una din primele imagini realizate de telescopul James Web in spațiu, in cadrul unui eveniment care va avea loc la Casa Alba in Washington. Prezentarea din aceasta noapte precede marele eveniment programat…

- Imaginea ofera, potrivit NASA o "previzualizare tentanta 39; 39; a ceea ce comunitatea stiintifica si mii de amatori asteapta cu nerabdare: dezvaluirea, preconizata pentru 12 iulie, a primelor imagini color de inalta rezolutie realizate de Webb.In asteptarea primelor fotografii color de inalta rezolutie…

- Primele imagini stiintifice si color surprinse de telescopul spatial James Webb, cel mai puternic lansat vreodata pe orbita, ar urma sa fie facute publice la jumatatea lunii iulie, a anuntat luni un responsabil din cadrul programului.