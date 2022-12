Stiri pe aceeasi tema

- Armin Nicoara și Claudia Puican au avut parte, de curand, de reproșuri in casnicie. Totul ar fi pornit de la bani, susțin ei, in exclusivitate pentru Antena Stars. Ce s-a intamplat și ce decizie a luat soția in urma cu puțin timp.

- Diana Bianca a trecut prin cel mai greu an din viața ei și a plecat in Zanzibar sa se regaseasca. In Zanzibar, prietena lui Brigitte Pastrama a invațat o lecție dureroasa de la locuitori. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a vorbit și despre ce planuri are, daca se va mai intoarce sau nu in…

- Nu mai este pentru nimeni un secret faptul ca interpreții de muzica de petrecere sunt mai tot timpul ocupați, asta pentru ca sunt invitați la multe evenimente. In exclusivitate pentru Antena Stars, Elis Armeanca a marturisit cum și-a sacrificat familia pentru avere. Ce a marturisit manelistul.

- Momente de panica pentru Gabriela Cristoiu! In exclusivitate pentru Antena Stars, bruneta a marturisit ca a plecat de acasa, pentru ca cineva ar fi incercat sa intre peste ea. Vedeta nu a apucat sa ceara ajutorul autoritaților atunci, pentru ca nu iși gasea telefonul. Ce a marturisit.

- Giulia Anghelescu, in varsta de 37 de ani și Vlad Huidu sunt casatoriți din 2012 și au impreuna doi copii. Cei doi se ințeleg de minune, iar artista a dezvaluit recent cum funcționeaza lucrurile in familia ei, din punct de vedere financiar. Giulia Anghelescu a fost intrebata despre cum ar trebui sa…

- Au aparut numeroase comentarii de hate in mediul online, dupa ce Delia Matache a marturisit din ce motiv nu iși dorește copii. In exclusivitate pentru Antena Stars, Gina Matache, mama vedetei, a oferit primele declarații despre acest subiect. Cum ii ia apararea cantareței.

- Adriana Bahmuțeanu se pregatește sa devina mama pentru a treia oara. George, logodnicul ei, a aruncat marea veste, in exclusivitate pentru Antena Stars. Mai mult decat atat, cei doi indragostiți au ales deja numele copilului.