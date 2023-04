Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Perju, schimbari majore dupa divorț. Intr-un interviu la Antena Stars, actrița a anunțat ca e prima data cand nu va petrece Paștele alaturi de fetițele sale, micuțele au planuri alaturi de tatal lor, care le duce intr-o vacanța in strainatate. La inceputul lunii decembrie 2022 s-a aflat ca Andreea…

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au facut echipa la „America Express”, show ce se difuzeaza inca la Antena 1, deși filmarile s-au incheiat de mai mult timp. Invitata la Xtra Night Show, Andreea Balan a marturisit ca a vrut de mai multe ori sa paraseasca America Express – Drumul Aurului. „Foarte greu…

- In urma cu o saptamana, Yoannes anunța desparțirea de Narcisa Moisa, moment in care marturisea ca discuțiile in contradictoriu sunt la ordinea zilei in familia lor. Se pare ca lucrurile au revenit la normal, caci s-au impacat și au dat uitarii vechile probleme. De curand, paparazzii celui mai tare site…

- Alin Oprea și Medana se casatoresc religios anul acesta. Intr-un interviu pentru Spynews, Medana a anunțat cum decurg pregatirile, dar și ce sentimente o incearca inainte de marele eveniment. Dupa ce pe 13 decembrie 2022, Alin Oprea și Medana s-au casatorit civil, indragostiții au hotarat ca nu mai…

- Cosmin și Miruna din sezonul 6 au divorțat. Separarea a fost confirmata chiar de tanar, in cadrul galei Mireasa din 17 februarie 2023. Cateva zile mai tarziu, Cosmin și-a asumat noua relație.

- Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, a intrat in posesia unor imagini bomba in care protagoniști sunt Bia Khalifa și Tudor Sișu. Deși oficial are o relație cu Fulgy, iata ca pe adresa de pont a redacției noastre am primit mai multe fotografii in care blondina se saruta patimaș…

- Deși a anunțat ca are o relație cu Fulgy, iata ca paparazzii Spynews.ro au surprins ieri imagini de-a dreptul incredibile cu Bia Khalifa, dar nu cu iubitul ei, ci cu Sișu, barbatul cu care anunța in trecut ca ar fi avut o relație. Cei doi au ieșit la restaurant, iar acum focoasa blonda face și primele…

- Irisha a preferat ca de-a lungul timpului sa-și țina viața sentimentala departe de ochii curioșilor. Cantareața nu a vorbit prea des despre iubire sau despre barbatul din viața ei, dar iata ca acum a facut declarații pentru Spynews.ro și cu privire la acest subiect. Cum sta vedeta pe acest plan?