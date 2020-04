NANE schimbă stilul muzical. Artistul hip-hop lansează o piesă emoționantă Este o primavara extrem de productiva și creativa pentru Nane, plina de colaborari inedite și piese de succes. Artistul lanseaza „Dragostea ta“, o melodie care vorbește despre iubire, dorințe, dor și trairi intense, inspirata din experiențele sale. Dragostea creeaza dependența și, chiar daca desparțirea intervine, nu exista antidot pentru un sentiment atat de puternic. Ea ramane, indiferent de ce se intampla, iar regasirea este de fiecare data sublima și implinește un vis, cel de a fi impreuna. Astfel, Nane abordeaza un alt stil muzical fața de cel cu care și-a obișnuit fanii, dar care i se potrivește… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

