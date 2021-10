NANE lansează noul single “BBYMM” NANE iși promoveaza viitorul album “Cordial” cu primul single “BBYMM”. Albumul are la baza ritmurile R&B, fiind o abordare noua a artistului. Piesa este despre cum este dragostea ințeleasa in cartiere, o iubire reala, fizica și plina de pasiune. Atmosfera melodiei iți aduce aminte de o vara tarzie sau relaxare cu care ne intampina toamna mereu. Versurile ii aparțin lui NANE, muzica este facuta de Domino. Partea de mixing și mastering a fost facuta de Lu-K Beats la Seek Music. La momentul actual, NANE este unul din cele mai mari nume ale scenei urbane din Romania. Piesele lui fac parte din genurile… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

