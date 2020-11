Stiri pe aceeasi tema

- Premierul armean Nikol Pasinian, confruntat cu proteste in masa dupa ce a semnat un acord conform caruia Azerbaidjanul vecin isi recapata controlul asupra unor parti din Nagorno-Karabah, a anuntat miercuri un plan pentru reconstructia acestei regiuni, informeaza dpa, according to AGERPRES. Armenii…

- Casele din satele din Nagorno-Karabah au fost incendiate de proprietarii lor înainte de plecarea spre Armenia. Un acord de pace semnat între Erevan si Baku, sub egida Moscovei, a încheiat aproape sapte saptamâni de lupte intense în Nagorno Karabakh.Casele din satele…

- Premierul armean Nikol Pashinyan a declarat luni seara ca a semnat un acord ''dureros'' pentru a pune capat luptelor in regiunea disputata Nagorno-Karabah, relateaza AFP. ''Am semnat o declaratie cu presedintii Rusiei si Azerbaidjanului privind incetarea razboiului in Karabah'',…

- Actiunile Turciei si Azerbaidjanului echivaleaza cu un 'atac terorist' impotriva Nagorno-Karabah, a declarat premierul armean Nikol Pashinyan intr-un interviu pentru Sky News, in care a exprimat opinia ca astfel se continua genocidul armean, relateaza miercuri Reuters. 'Ne…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si-a exprimat duminica "profunda ingrijorare" in legatura cu situatia din Nagorno-Karabah, in discutii telefonice cu premierul armean, Nikol Pashinyan, si presedintele azer, Ilham Aliyev, si a lansat un apel la incetarea ostilitatilor, noteaza AFP. …

- sursa foto: Wikipedia/ Nicolae Coman Armenia a decretat mobilizarea generala a armatei si a rezervistilor si a proclamat legea martiala in dimineata zilei de duminica, 27 septembrie, dupa ce armata Azerbaidjanului a atacat obiective de pe teritoriul regiunii disputate Nagorno Karabah, autoproclamata…