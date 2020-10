Stiri pe aceeasi tema

- Armenia si Azerbaidjanul au anuntat un "armistitiu umanitar" cu incepere de sambata la miezul noptii, potrivit declaratiilor ministerelor de externe ale celor doua tari, noteaza AFP. "Republica Armenia si Republica Azerbaidjan au convenit un armistitiu umanitar cu incepere din 18 octombrie, ora locala…

- Formatul de negocieri de pace cu privire la Nagorno-Karabah ramane neschimbat, nicio modificare nu este luata in calcul, a declarat luni ministrul de externe rus Serghei Lavrov, dupa ce Azerbaidjanul a propus implicarea Turciei, aliatul sau, in cadrul acestor discutii, relateaza Reuters.Lavrov…

- Armenia și Azerbaidjanul au ajuns sambata la un acord de incetare a focului in regiunea separatista Nagorno Karabah, intrat in vigoare la miezul aceleiași zile. Miniștrii de Externe ai celor doi beligeranți, reuniți la Moscova la invitația lui Vladimir Putin, au cazut de acord sa inceteze focul “in…

- Azerbaidjanul si Armenia au ajuns simbata la un acord de incetare a focului in regiunea separatista Nagorno-Karabah, in scopuri umanitare, a anuntat Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, dupa negocieri-maraton la Moscova cu sefii diplomatiilor de la Erevan si Baku, informeaza AFP, preluata de Agerpres.…

- Azerbaidjanul si Armenia au ajuns sambata la un acord de incetare a focului cu incepere de la orele pranzului in regiunea separatista Nagorno-Karabah, prada luptelor, a anuntat diplomatia rusa dupa negocieri la Moscova intre sefii diplomatiilor de la Erevan si Baku, scrie AFP. "Un acord…

- A doua dezbatere intre Donald Trump si Joe Biden, prevazuta initial joi, a fost anulata de comisia independenta insarcinata cu organizarea lor, a facut cunoscut aceasta vineri, scrie AFP. Dupa anuntul testului pozitiv la COVID-19 al presedintelui american, comisia a transformat aceasta…

- Seful diplomatiei turce, Mevlut Cavusoglu, se deplaseaza marti in Azerbaidjan, aliat apropiat al Turciei, pentru discutii axate pe confruntarile din Nagorno-Karabah intre armata azera si separatistii armeni, indica Ministerul de Externe turc intr-un comunicat, citat de France Presse, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Ministerul de Externe armean a anuntat vineri ca este pregatit sa se implice alaturi de Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) pentru restabilirea unei incetari a focului in Nagorno-Karabah, regiune in care de aproape o saptamana au loc confruntari armate cu Azerbaidjanul, transmite…