- Termenul privind liberalizarea transportului de marfuri a fost prelungit pana la sfarșitul anului 2025, conform deciziei aprobate in urma ședinței Comisiei mixte moldo-ucrainene privind transportul rutier internațional, desfașurata in format de videoconferința, in perioada 13-14 septembrie, transmite…

- Kevin McCarthy, liderul republican al Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, a cerut marti, 12 septembrie, deschiderea unei anchete de impeachment (destituire si punere sub acuzare) impotriva presedintelui democrat Joe Biden, o miscare dorita de aripa ultraconservatoare a republicanilor, informeaza…

- Noul candidat la funcția de comisar european pentru Inovare, Cercetare, Cultura, Educație și Tineret, din partea Bulgariei a primit unda verde din partea comisiilor raportoare ale Parlamentului European. Iliana Ivanova o inlocuiește pe Maryia Gabriel care a decis sa demisioneze pentru a activa in noul…

- „Maia Sandu arunca manușa Comisiei de la Veneția și calca in picioare condiționalitațile UE”, susține fostul premier, Ion Chicu. Acesta afirma ca președinta țarii a refuzat sa promulge Legea privind evaluarea externa a judecatorilor și procurorilor, aprobata pe 31 iulie de PAS și a restituit-o in Parlament…

- Parlamentarii din Marea Britanie atrag atenția asupra abuzului domestic bazat pe tehnologie, un fenomen despre care spun ca ia amploare și care are legatura cu o serie de aparate „inteligente” folosite in casa, precum aparatele de fitness, sistemele de securitate sau cele de monitorizare pentru bebeluși,…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, se va afla, in perioada 11 – 15 iulie, intr-o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii. Acolo, speakerul va fi insoțit de președinta Comisiei politica externa și integrare europeana, Doina Gherman.

- Fostul judecator CCR si presedinte al Curtii, Augustin Zegrean afirma ca daca actuala Curte Constitutionala va respecta practica mai veche a CCR, legea pensiilor speciale nu va trece de controlul de constitutionalitate pentru ca egea pe care a vazut-o el astazi nu are nicio legatura cu tehnica legislativa.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri ca, daca vor fi elemente de neconstitutionalitate semnalate de Curtea Constitutionala pe legea pensiilor , va fi organizata o sesiune extraordinara a Parlamentului.„Jalonul cu pensiile speciale astazi a trecut prin Parlamentul Romaniei. Cu certitudine se…