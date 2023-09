Naftogaz: Consumul de gaze naturale al Ucrainei este în scădere din cauza războiului Cernisov se asteapta ca rezervele de gaze din Ucraina sa depaseasca 16 miliarde de metri cubi la inceputul actualului sezon de incalzire, volum suficient pentru ca tara sa traverseze iarna. Sezonul de incalzire incepe de obicei in a doua jumatate a lunii octombrie. ”Consumul general de gaze al Ucrainei este de sub 20 de miliarde de metri cubi pe an, intre 18 si 19 miliarde de metri cubi”, a spus Cernisov intr-un interviu. El a aratat pentru Reuters diapozitive care detaliaza modul in care a fost distribuit consumul de gaz. Rezidentii si municipalitatile au consumat aproximativ 11 miliarde de metri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

