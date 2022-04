Na fiță! Bucureștenii pot comanda un taxi Rolls Royce Ghost Mai nou, bucureștenii au șansa sa se deplaseze ca milionarii! O cunoscuta firma de transport public face posibil visul multora, la un preț pe masura opulenței celebrului producator de automobile de lux: a bagat in flota sa de taxiuri un exclusivist Rolls Royce Ghost. Ineditul taxi, o limuzina al carei preț pleaca de la 300.000 de euro și al carei interior este studiat sa ofere maxim de confort, este accesibil oricui vrea sa aiba o apariție excentrica. In special organziatorilor de evenimente rafinate ce vor sa dea o nota de eleganța. Taxi-ul din clasa Luxury, Rolls Royce-ul cu numele de inmatriculare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

