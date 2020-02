Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana poate oferi Londrei un acord comercial „extrem de ambitios“, care sa includa tarife si cote zero, dar si multe servicii, cu conditia ca Regatul Unit sa respecte acum si in viitor standardele UE, a anuntat luni negociatorul-sef pentru Brexit al blocului comunitar Michel Barnier.

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca obiectivul fundamental al tarii noastre este apararea drepturilor cetatenilor romani care locuiesc in Marea Britanie, el subliniind implicarea in negocierile privind acordurile post-Brexit referitoare la relatia intre Regatul Unit si UE. ‘Este o decizie care…

- Marea Britanie se retrage pe 1 februarie din Uniunea Europeana, dar negocierile privind viitoarele relatii bilaterale genereaza din nou riscuri privind producerea unui Brexit "dur", cu efecte care vor fi simtite abia din ianuarie 2021, cand expira perioada de tranzitie, potrivit Mediafax.ro,Marea…

- Uniunea Europeana este pregatita pentru urmatoarea etapa a ieșirii Marii Britanii, insa risca sa aiba probleme interne din cauza negocierilor comerciale cu aceasta, a declarat Charles Michel, președintele ales al Consiliului European, relateaza publicația The Guardian, anunța MEDIAFAX.Intr-unul…

- Uniunea Europeana este pregatita pentru urmatoarea etapa a ieșirii Marii Britanii din blocul comunitar, însa risca sa aiba probleme interne din cauza negocierilor comerciale cu aceasta, a declarat Charles Michel, președintele ales al Consiliului European, relateaza The Guardian, citat de Mediafax.Într-unul…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana pana cel tarziu pe data de 31 ianuarie daca Partidul Conservator va caștiga majoritatea in Parlament in alegerile care vor avea loc in doua saptamani, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.”Daca…

- Britanicii se afla și ei in plina campanie electorala. In funcție de vot, vom afla daca mai ies sau nu din Uniunea Europeana. Peste jumatate de milion de romani care locuiesc in Regatul Unit așteapta cu sufletul la gura rezultatul alegerilor. Citiți mai multe pe stirileprotv

- Marea Britanie a informat Uniunea Europeana ca nu va desemna un comisar european înainte de alegerile din 12 decembrie. Ursula von der Leyen a cerut un reprezentant și din partea UK dupa ce Brexit-ul a fost amânat pentru 31 ianuarie 2020.