Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a declarat, intrebat marti daca a discutat cu Nicolae Ciuca pentru a se inscrie in PNL, ca a avut discutii cu Eugen Tomac, Catalin Drula si cu Nicolae Ciuca. El a adaugat ca strategia sa este ramana independent si sa solicite sprijinul partidelor de dreapta, pentru ca…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, vrea sa fie susținut de toate partidele de dreapta, fara a se inscrie in vreun partid. Precizarea vine dupa ce liderul PNL, Nicolae Ciuca, le-a spus colegilor de partid ca a vorbit cu Nicușor Dan, pentru a fi lamurit de planul politic al edilului in 2024.

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat marți, 21 noiembrie, ca strategia lui este de a iși pastra independența și va cere sprijinul partidelor de dreapta pentru alegerile locale de anul viitor.El a admis ca a discutat cu președintele PNL, Nicolae Ciuca, dar a spus ca nu poate dezvalui ce au vorbit.„Va…

- Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, noua lege a pensiilor speciale, dupa punerea lui in acord cu observatiile Curtii Constitutionale si cu observatiile Comisiei Europene. In plen, liderul USR Catalin Drula a declarat ca legea mentine pensiile speciale, in timp ce presedintele…

- Iata cine e favoritul romanilor pentru funcția de președinte. Actualul secretar general adjunct al NATO Mircea Geoana este prima optiune pentru alegerile prezidentiale, din postura de candidat independent, avand aproximativ un sfert din intentiile de vot, urmat in ordine de Marcel Ciolacu, George…

- Actualul secretar general adjunct al NATO Mircea Geoana este prima optiune pentru alegerile prezidentiale, din postura de candidat independent, avand aproximativ un sfert din intentiile de vot, urmat in ordine de Marcel Ciolacu, George Simion, Nicolae Ciuca, Diana Sosoaca, Catalin Drula, Dacian Ciolos,…

- Actualul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoana, este prima optiune pentru alegerile prezidentiale, din postura de candidat independent, avand aproximativ un sfert din intentiile de vot, urmat in ordine de Marcel Ciolacu, George Simion, Nicolae Ciuca, Diana Sosoaca, Catalin Drula, Dacian Ciolos,…

- Viitorul președinte al Romaniei se joaca la casele de pariuri. Mai credibile decat sondajele, spun unii, aflam ca pariorii dau favoriții, spun cotele. Apar și surprize. Mircea Geoana ar fi revelația. Marele favorit, cum s-ar spune, in timp ce Marcel Ciolacu nu se prea vede. Ciuca sta bine, pe 2, și…