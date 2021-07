Stiri pe aceeasi tema

- Jean Paler se intoarce pe scena in acesta vara, cu 6 stent-uri și un stimulator cardiac pus pe mușchiul inimii. Cu toate acestea, comicul nu abandoneaza emoțiile spectacolelor și a acceptat cu bucurie un contract. Veteranul comic al revistei romanești se afla pe afișele care vor prezenta cateva din…

- O mie de oameni au fost evacuați din calea focului in provincia canadiana Columbia Britanica, in timp ce localitatea unde a fost inregistrata temperatura record de 49,5 grade Celsius, Lytton, a ars in proporție de 90 la suta. Intre timp, peste 500 de persoane au murit pana acum din cauza caniculei in…

- Imagini spectaculoase cu eclipsa parțiala de soare au fost surprinse in SUA, in New Jersey și New York. Cerul a fost pictat in roșu incandescent, iar semiluna, rezultata din acoperirea parțiala a Soarelui de Luna, a amplificat sentimentul unui peisaj ireal deasupra marii.

- NASA a transmis live eclipsa parțiala de soare. In Romania, eclipsa a fost mai vizibila in partea de Nord a țarii. Fenomenul astronomic a debutat pe cerul din Canada, a traversat coasta nord-vestica a Groenlandei, Polul Nord și va ajunge pana in Siberia Orientala. In Romania, eclipsa parțiala de soare…

- Eclipsa partiala de Soare este transmisa live de NASA. Fenomenul astronomic a debutat pe cerul din Canada, a traversat coasta nord-vestica a Groenlandei, Polul Nord și va ajunge pana in Siberia Orientala. In Romania, eclipsa parțiala de soare se vede cel mai bine din jumatatea de nord a țarii.

- Patru membri ai unei familii musulmane au fost ucisi si un baiat de 9 ani a fost ranit intr-un atac „premeditat” comis la London, un oras din sudul provinciei canadiene Ontario. Victimele au fost lovite intenționat de un șofer de camion, potrivit BBC . Individul și-ar fi planuit gestul criminal, potrivit…

- Platforma de streaming Apple TV a dezvaluit luni primele imagini ale noului film al lui Martin Scorsese, "Killers of the Flower Moon", in care joaca reputatii Robert de Niro, Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone si Jesse Plemons, relateaza EFE. In aceste imagini este vazut Leonardo DiCaprio, care il interpreteaza…

- Orașul Hamilton din provincia Ontario a inceput o strategie vaccinala bazata pe criterii rasiale. Au prioritate persoanele de culoare și alte populații/persoane care risca sa fie „rasizate”, termen care definește astfel riscul de a fi victima rasismului. In timp ce in alte țari, tocmai, se pune problema…