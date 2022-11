N-are rivale la bârnă și la sol! Amaliei Ghigoarța, tanara gimnasta din lotul de junioare al Romaniei, s-a intors din Belgia cu doua medalii de aur. Saptamana care s-a incheiat a fost de bun augur pentru micile gimnaste din lotul de junioare al Romaniei. Intre 10 -13 noiembrie, fetele au participat la 3 concursuri internaționale in Belgia, Franța și Grecia. Prezenta la Gymnova Cup, in Belgia, alaturi de Ioana Danciu, Erica Gogoașe, Ella Oprea Crețu (toate sportivele legitimate la CNOPJ Deva), Amalia Ghigoarța a dominat finalele pe aparate și s-a intors acasa cu doua medalii de aur, la barna și la sol. „Sunt foarte bucuroasa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

