- Ucraineanul Andriy Lunin, 25 de ani, decisiv in victoria lui Real Madrid cu Manchester City, cu doua penalty-uri blocate la loterie și parade in serie in timpul regulametar, va fi adversarul Romaniei la vara, la EURO 2024. Marca i-a acordat nota 10 si-l caracterizeaza la superlativ: „S-a imbracat in…

- Manchester City este "inca departe" de a doua tripla consecutiva, un "vis ipotetic", a declarat marti antrenorul Pep Guardiola, cu o zi inaintea meciului, din returul sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, cu Real Madrid, o "echipa exceptionala" impotriva careia formatia sa trebuie sa fie "pregatita…

- Sferturile UEFA Champions League au debutat spectaculos. Am avut parte de 10 goluri in doua meciuri: Real Madrid - Manchester City 3-3 și Arsenal - Bayern 2-2. Primele doua sferturi de finala din Liga Campionilor au fost un regal fotbalistic. Fanii au avut parte de goluri spectaculoase și de rasturnari…

- Real Madrid a primit permisiunea UEFA de a juca impotriva lui Manchester City sub un acoperiș inchis pe Santiago Bernabeu. Los Blancos primesc marți seara echipa lui Pep Guardiola in capitala Spaniei pentru prima manșa a unui sfert de finala al Ligii Campionilor, care putea fi chiar o finala, potrivit…

- Pep Guardiola (51 de ani), managerul lui Manchester City, l-a contrazis pe Roy Keane, ce afirmase despre Haaland ca este jucator de liga a patra: „E cel mai bun atacant din lume și ne-a ajutat sa caștigam atatea trofee in sezonul trecut. Erling este excepțional”. Spaniolul i-a odihnit pe Haaland și…

- Robinho, condamnat la noua ani de inchisoare de catre justitia italiana pentru viol in grup, trebuie sa-si ispaseasca pedeapsa in Brazilia, au decis, miercuri, judecatorii Curtii Superioare de Justitie din tara sud-americana. Brazilianul a evoluat pentru echipe precum Real Madrid, Manchester City și…

- Competiția fierbinte a Ligii Campionilor UEFA 2024 a adus in prim plan echipele de top din Europa, stabilind meciurile din sferturile de finala și potențialele confruntari din etapele urmatoare. In urma tragerii la sorți, s-au stabilit duelurile care vor captiva atenția pasionaților de fotbal din intreaga…

- Copenhaga primește vizita celor de la Manchester City, de la 22:00, in „optimile” Ligii Campionilor. Partida va fi liveTEXT și cu comentariu AUDIO pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 2, Orange Sport 3 și Digi Sport 2. Meciurile serii din Liga, RB Leipzig - Real Madrid și Copenhaga - Manchester City, vor…