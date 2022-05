N-a scăpat de blestemul Alizé Simona Halep va debuta la Roma cu Cornet,iar Sorana Cirstea,cu Ons Jabeur, laureata de la Madrid. Elita tenisului masculin, ingenuncheata in fata lui Alcaraz Simona Halep si Sorana Cirstea si-au aflat adversarele din primul tur al turneului de la „Foro Italico" din Roma, turneu de categoria WTA 1000, are incepe saptamana viitoare. Simona (21 WTA) va evolua cu frantuzoaica Alize Cornet (34), jucatoare cu care nu se simte bine scorul „directelor" fiind 4-1 pentru Cornet. Recent, Alize a marturisit ca n-ar fi exclus sa se retraga dupa acest turneu Si Sorana Carstea are meci greu, cu proaspata laureata… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

