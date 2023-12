myhive S-Park, spaţii moderne de lucru şi socializare Brandul de office myhive face parte din portofoliul companiei CPI Romania, iar cladirea de birouri myhive S-Park este emblematica pentru intreg portofoliul. Prezent in Romania inca din anul 2016, myhive este brandul internațional de cladiri de birouri caracterizat prin design-ul inspirat din industria hoteliera, precum si printr-o gama de servicii si facilitați care le permit chiriașilor sa se concentreze in totalitate pe dezvoltarea propriilor afaceri si sa construiasca o comunitate de succes. myhive este un concept care iese in evidența pentru ca este creat in intregime cu respect si grija pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Remus Stefureac, director INSCOP, a declarat miercuri, despre cifrele sociologice care arata ca regimul comunist a insemnat un lucru bun pentru Romania, ca aceste date reflecta frustrarea fata de prezent, o neincredere puternica a societatii romanesti fata de autotoritati, clasa politica, o criza…

- CPI Property Group, unul dintre cei mai mari proprietari de real estate din Europa, a semnat cu LG Electronics Romania un contract de inchiriere pe o perioada de 5 ani – incepand cu primul trimestru al anului 2024 – pentru o suprafața de aproximativ 1,400 de metri patrați, in cladirea de birouri myhive…

- Cateva zeci de cetațeni romani și membri de familie urmeaza sa ajunga miercuri, 6 decembrie, la Baza Aeriana 90 Otopeni, dupa ce au fost evacuați din teritoriul controlat de gruparea palestiniana Hamas, potrivit informațiilor Libertatea.Pana in prezent, 249 de romani și membri de familie au fost evacuați…

- Localizate excelent in partea de nord a Bucureștiului, cele doua cladiri de birouri – myhive IRIDE | nineteen si myhive IRIDE | twenty – fac parte din parcul IRIDE, primul și unul dintre cele mai mari parcuri de business din București, ce ocupa o suprafața de 96.000 metri patrați. Parcul IRIDE este…

- Florinela Georgescu, director de prognoza in ANM, a explicat ca in perioada urmatoare un nou ciclon va lovi Romania, iar fenomenele de iarna severa vor fi la ordinea zilei. Specialistul arata ca temperaturile vor fi in scadere și noaptea va fi extrem de frig in aproape toata țara.”Suntem intr-o perioada…

- Romania este preocupata de razboiul din Israel si este „atenta” la pierderile de vieti omenesti, dar in acelasi timp va continua sa ajute Ucraina „intr-o forma multidimensionala”, a afirmat, ieri, la Arad, ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar. Prezent in vizita in municipiul Arad, ministrul a…

- Toate zborurile din și spre aeroportul din Craiova vor fi mutate, in perioada 16-25 octombrie, pe Aeroportul „Henri Coanda” București – Otopeni. Motivul acestei redirecționari a zborurilor o constituie lucrarile de construcție și modernizare care vor fi efectuate la pista aeroportului din Craiova. „In…

- Peste 440.000 de romani care aveau declarata ultima reședința in strainatate s-au intors in Romania, arata datele ultimului Recensamant al Populației, iar o mare parte dintre aceștia au inceput o afacere.