mycowork – spații de coworking moderne ce răspund nevoii crescute de flexibilitate din piața muncii Corporații sau IMM-uri, in egala masura, sunt in cautarea unor spații de lucru care sa le permita adaptarea la tendințele actuale din piața muncii, care impun adoptarea unor noi medii și moduri de lucru. Spațiul de birouri mycowork, din cladirea myhive S-Park, aflata in imediata apropiere a Pieței Presei din București, este un spațiu de coworking modern, cu avantaje evidente pentru angajați și angajatori. mycowork este un concept de organizare a spațiilor de lucru care permit companiilor sa ofere angajaților flexibilitate, inspirație și infrastructura moderna pentru susținerea activitaților curente.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In contextul in care industria farma avertizaza ca vor disparea din farmacii mai multe medicamente, Ministerul Sanatații a constituit un grup de lucru pentru a identifica un nou mod de calcul al prețurilor medicamentelor, pentru a evita retragerea medicamentelor generice de pe piața. Patronatul Producatorilor…

- Pactul pentru Fiscalitate (PFP) a lansat, in cadrul unui eveniment gazduit de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, studiul sociologic „Percepții despre Fiscalitatea din Romania”, realizat la comanda PFP de catre Biroul de Cercetari Sociale. Studiul a masurat percepția populației adulte a Romaniei…

- Ministrul mediului despre prețul lemnului din Romania Tánczos Barna. Foto: www.facebook.com/TanczosBarna. Ministrul mediului, Tánczos Barna, spune ca prețul lemnului din România nu poate fi redus prin punerea unor cantitați mai mari pe piața de catre Romsilva, pentru ca…

- ”Peste jumatate dintre cei angajati de la debutul pandemiei de compania de software au ajuns in echipa la recomandarea unui membru mai vechi al acesteia. La gradul mare de retentie si recomandare pe care il raporteaza compania contribuie atmosfera de lucru, relevanta pentru 84% dintre angajati, dar…

- "Nicio reducere" pentru cei ce au depasit plafonul anul trecut Foto: radioiasi.ro Realizator: Daniela Petrican - Prețul de închidere al pieței de energie electrica de la București a scazut la finalul saptamânii, pâna la 662 de lei pe MWh, potrivit datelor OPCOM. Este cea mai…

- Uneori, veștile bune din economie sunt vești proaste pentru piețele financiare. Acesta a fost și cazul ultimelor date privind forța de munca din SUA. In condițiile in care Fed este hotarat sa reduca inflația, ultima creștere marginala a șomajului inseamna continuarea majorarii dobanzilor. In Europa,…

- Delegația celor de la FCSB s-a intors deja in țara, la nici 12 ore dupa calificarea obținuta la Stavanger, in dauna celor de la Viking. Roș-albaștrii nu și-au mai luat o noapte in plus de cazare in costisitoarea Norvegie, preferand sa plece spre București la puțin timp dupa meci. Cameramanul GSP a surprins…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat vineri ca a decis declararea drept persona non grata a unui reprezentant al Ambasadei Federației Ruse la București, potrivit unui comunicat de presa. Ambasada a fost informata cu privire la aceasta decizie din dispoziția ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu,…