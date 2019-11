Myanmar - Un spectaculos festival dedicat baloanelor a debutat cu un incident Incidentul s-a produs luni seara in Taunggyi, in statul Shan (nord-est), in timpul Festivalului luminilor Tazaungdaing, care marcheaza sfarsitul sezonului ploios. In mod obisnuit, mai multe persoane sunt ranite in timpul acestui festival ancorat in traditia budista, care atrage anual zeci de mii de vizitatori. Mai multe echipe aflate in concurs realizeaza si decoreaza gigantice baloane cu aer cald, cu luni inainte de a le lansa - sau de a incerca sa le lanseze - pe cer, pe fundalul artificiilor. Circa 200 de baloane sunt lansate in decursul celor 10 zile de festival, insa orice eroare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

