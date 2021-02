Consiliul Afaceri Externe - ce grupeaza ministrii de externe din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene - reunit luni la Bruxelles, a condamnat in 'termenii cei mai fermi' lovitura militara comisa la 1 februarie in Myanmar si a subliniat ca UE 'este pregatita' sa adopte sanctiuni impotriva militarilor responsabili de lovitura de stat, potrivit EFE si AFP.



Totodata, Consiliul a lansat un apel la 'o detensionare' a crizei politice, mentionand ca 'UE sprijina poporul din Myanmar' in conditiile in care manifestatiile masive impotriva juntei militare…