Myanmar: Manifestaţiile continuă, după cel mai sângeros weekend de la lovitura de stat Manifestantii prodemocratie au iesit din nou in strada luni in Myanmar, in ciuda represiunii sangeroase din weekend, condamnata cu fermitate de comunitatea internationala si soldata cu peste o suta de morti, intre care mai multi copii, sambata, in cea mai violenta zi de la lovitura de stat, relateaza AFP. Armata, care a inlaturat-o de la putere la 1 februarie pe sefa guvernului civil, Aung San Suu Kyi, reprima in sange manifestatiile zilnice prin care se cere revenirea la democratie si eliberarea unor fosti lideri. ONU estimeaza la 107, intre care sapte copii, numarul mortilor de sambata din timpul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

