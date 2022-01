O noua atentionare cod galben vizeaza judetele Constanta si Tulcea. Cand expira avertizarea

Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta dupa amiaza o noua atentionare now casting cod galben ce vizeaza Dobrogea. Potrivit ANM, a fost emisa o avertizare cod galben valabila in intervalul ora 14:00 pana… [citeste mai departe]