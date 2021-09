Stiri pe aceeasi tema

- Fosta lidera a Myanmarului, Aung San Suu Kyi, nu s-a prezentat la redeschiderea procesului sau, luni, a anuntat avocatul sau pentru AFP. Aung San Suu Kyi, care conducea un guvern civil, a fost destituita in februarie in timpul ultimei lovituri de stat a armatei, ceea ce cufundat Myanmarul in haos.…

- Un tribunal din Milano a amanat, miercuri, procesul pentru coruptie intentat fostului premier italian Silvio Berlusconi, care intampina probleme de sanatate, transmit DPA si Reuters. Potrivit agentiei de presa Ansa, instanta a solicitat acum un raport medical complet pentru a decide daca procesul…

- Un tribunal din Milano a amanat, miercuri, procesul pentru coruptie intentat fostului premier italian Silvio Berlusconi, care intampina probleme de sanatate, transmit DPA si Reuters. Potrivit agentiei de presa Ansa, instanta a solicitat acum un raport medical complet pentru a decide daca…

- Ella Tina, fosta iubita a cunoscutului manelist Jador, trece prin momente de groaza din cauza problemelor de sanatate pe care le are mama ei. Cu toate acestea, Ella incearca sa treaca peste problemele din familie și sa se concentreze pe viața proprie, deși nici o clipa nu poate sa stea fara sa se gandeasca…

- O femeie a fost data disparuta de soțul ei. Aceasta plecase de acasa, din Zagra. A fost gasita teafara, fara a fi victima vreunei infracțiuni. CE a facut in timpul cat a lipsit: O femeie de 36 de ani a plecat ieri de acasa, din localitatea Zagra. Avand probleme medicale, soțul ei a sesizat imediat poliția…

- Jean Paler se confrunta cu probleme serioase de sanatate și din cauza acestora depinde permanent de doua obiecte importante, fara de care nu poate pleca niciodata de acasa. In acest sens, actorul a marturisit care sunt acestea și ce reprezinta, de fapt, pentru afecțiunile pe care le are.

- Portugalia a decis sa reimpuna interdictia de circulatie pe timpul noptii incepand de vineri in 45 de orase, inclusiv Lisabona, a anuntat joi guvernul, informeaza AFP. „Constatam ca saptamana trecuta situatia s-a deteriorat din nou”, a declarat Mariana Vieira da Silva, sefa cancelariei prezidentiale…

- Yoga a devenit o sursa de forta interioara pentru oameni in timpul pandemiei de COVID-19, a declarat luni premierul indian Narendra Modi in timpul unei alocutiuni online cu ocazia Zilei Internationale a Yoga, informeaza DPA. "Cand a aparut COVID-19, nicio tara nu era pregatita. In acest moment yoga…