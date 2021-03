Stiri pe aceeasi tema

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, a incheiat anul 2020 cu o cifra de afaceri de 1,214 miliarde lei (251 milioane euro), inregistrand astfel o creștere de 25,5% fața de 2019. Dezvoltarea rețelei de laboratoare COVID-19 a reprezentat una dintre realizarile importante la…

- "Valoarea totala anuala a pietei de mancare gatita si bauturi out of home (restaurante standard, fast-food, cantine, pub-uri si supermarket-uri) in cinci dintre cele mai mari orase din tara (Bucuresti, Timisoara, Iasi, Cluj si Brasov) s-a ridicat in 2020 la 10,2 miliarde lei, ceea ce reprezinta o scadere…

- JTI a virat la bugetul statului roman peste 4,77 miliarde de lei (aproape un miliard de euro), in creștere cu peste 12% fața de taxele platite pentru 2019. Suma reprezinta accize, TVA și alte taxe, impozite și contribuții aferente anului 2020, platite pana in prezent. „Intr-o perioada de criza fara…

- Au fost confirmate inca doua cazuri de infectare cu tuplina mai contagioasa a Covid-19, descoperita pentru prima data in Marea Britanie, anul trecut. Este vorba despre doua persoane din Bucuresti, care nu au calatorit in afara tarii. In acest moment ambele persoane se afla izolate la domiciliu, starea…

- Morphy Richards, brandul internațional de electrocasnice pentru casa și bucatarie din Marea Britanie, a anunțat astazi extinderea in Europa de Est printr-o sucursala dedicata in București, Romania.

- Mihai Craiu, medic primar pediatrie la Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului „Alessandrescu-Rusescu” București, a fost vaccinat luni impotriva coronavirusului. El incurajeaza persoanele care au anumite afectiuni si se tem de efectele adverse ale vaccinului anti-COVID sa se imunizeze,…

- LafargeHolcim, cel mai mare producator mondial de ciment, va plati 3,4 mld. dolari pentru achizitionarea Firestone și iși consolideaza prezența pe piața americana LafargeHolcim, cel mai mare producator mondial de ciment, a anuntat joi ca va plati 3,4 miliarde de dolari pentru achizitionarea Firestone…

- Prima tranșa de 10.000 de doze ale vaccinului anti-Covid, dezvoltat de BioNTech și Pfizer, a ajuns, sambata dimineața, la Institutul Cantacuzino din Capitala. Premierul Florin Cițu a declarat ca este „un moment important, pe care il așteptam de un an de zile”, mulțumindu-le in același timp celor care…