Stiri pe aceeasi tema

- Formația 3 Sud Est a lansat recent o noua melodie care poarta titlul de „Unu” și efectueaza un turneu național care poposește și la Timișoara, evenimentul din orașul nostru urmand sa se desfașoare duminica 26 martie de la ora 19 la Sala Capitol. Noua lor melodie a fost compusa de membrii trupei 3 Sud…

- Muzicianul timișorean Remus Rujinschi a lansat remixul sau de debut numit „Tears In The Club – No Tears Mix”, melodia avand parte de peste 600.000 de ascultari pe Soundcloud și o serie de aprecieri internaționale pe diferite bloguri europene și nu numai. Remus Rujinschi este un producator muzical, muzician…

- Ana Kui a lansat piesa „Nevoie de tine“, melodia fiind inclusa pe albumul ei de debut, Ganduri țesute. Piesa a carei producție muzicala a fost realizata deproducatorul muzical Johnny Kui are și are parte de mixaj și master de Catalin Ivașcu. Anul trecut Ana Kui a aparut ca invitata speciala la concertul…

- „Shitsuren” (tr: inima franta), cantecul pentru cei care au avut macar o data inima franta, a fost lansat in Timișoara și in lume de catre MidoriStars, primul artist din Romania care compune și canta in limba japoneza. Videoclipul piesei a fost conceput și regizat de catre MidoriStars impreuna cu Ovidiu…

- Cantautorul timișorean Sergiu Simionese a lansat recent o melodie care se dorește a fi un imn al evenimentului Timișoara Capitala Culturala Europeana 2023, piesa „Timișoara, soare pentru toți“ fiind realizata in colaborare cu Vlady Cnejevici, Dan Dragoș și Maria Busuioc. „Cantecul acesta s-a nascut…

- Duo-ul timișorean We Are Creepz a lansat un nou material discografic care poarta numele de „Degringolada“, albumul aparut la casa de discuri Psihodrom Records avand parte de o coperta realizata de Radu Negru. Tiberiu Vasilescu și Mihai Gradina, cei doi membri ai proiectului We Are Creepz au pornit calatoria…

- O sculptura noua a aparut in centrul Capitalei. Potrivit autoritatilor, lucrarea reprezinta un omagiu muncitorilor din cadrul serviciilor comunal-locative, care au grija ca orasul sa fie curat.