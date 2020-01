Muzica lautareasca, muzica veche de sute de ani Festivalul de Muzica Lautareasca "La Multi Ani - Ionica Minune!", editia a 2-a, va avea loc pe data de 12 februarie 2020 la Sala Cinema Pro din Bucuresti si se doreste a fi o bijuterie a genului atat de iubit atat in tara cat si in strainatate, in care muzica traditionala lautareasca va fuziona cu jazz, cu piese din muzica clasica si alte genuri.



Muzica facuta de lautari este complexa, migalos elaborata, dens si savant armonizata, iar executia ei reclama tehnicitate, inventivitate, rafinament.



In istoria muzicii si, mai ales, in istoria muzicii romanesti, lautarul este o figura… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 grade pe scara Richter s-a produs luni, la ora 12:54, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la adancimea de 136 de kilometri, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Conform datelor, seismul a avut loc in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 pe Richter s-a produs vineri dimineata, la ora locala 1:42, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 113 kilometri, iar epicentrul s-a aflat…

- RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, deschide inca 5 birouri noi pe final de an și, totodata, se lanseaza in 3 noi orașe. RE/MAX Realty Solutions (București), RE/MAX Star (Pitești), RE/MAX Vision (Alba Iulia), RE/MAX Welcome…

- Un cutremur de magnitudine 3.6 a fost inregistrat, in aceasta noapte, la ora 21.55, in judetul Buzau, la adancimea de 121 de kilometri.Seismul de intensitate I pe scara Mercalli a fost localizat la coordonatele latitudine 45.4568deg;N longitudine 26.3571deg;E.Epicentrul a fost la 62 km E de Brasov,…

- 1 Decembrie nu este doar Ziua Naționala a Romaniei, ci și ziua in care s-au nascut unele dintre cele mai mari personalitați ale țarii noastre.Intr-o zi de 1 decembrie s-au nascut mai multe personalitați ale Romaniei, printre care muzicianul Johnny Raducanu, scriitorul Cezar Petrescu și teologul Andrei…

- Potrivit INFP, un cutremur de 3,4 grade s-a produs, la ora 9:18, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul a avut loc la o adancime de 170 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 57km E de Brasov, 64km N de Ploiesti, 119km N de Bucuresti, 127km S de Bacau, 133km V de Braila,…

- Un cutremur mare a avut loc azi dimineata in Romania, la ora 04:32 (ora locala a Romaniei), in zona seismica Vrancea. In ziua de 29 Octombrie 2019 s-a produs un cutremur cu magnitudinea 3.4, la adancimea de 170km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 65km E de Brasov, 93km N de Ploiesti,…

- Vineri, 1 noiembrie 2019, se reia campania EDUTECH, prin care alte scoli din Romania vor deveni hub-uri de imprimare 3D. Evenimentul de lansare va avea loc vineri, ora 11.00, in Bucuresti, la Colegiul National Grigore Moisil. Mai multe scoli din Romania vor fi dotate cu imprimante 3D, printr-un proiect…