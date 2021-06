Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul acestei saptamani, la Timișoara va avea loc un concert caritabil in sprijinul cadrelor medicale din oraș care au luptat cu pandemia, sub genericul „Impreuna pentru Viața“. Evenimentul va avea loc vineri 25 iunie, de la ora 20, la Porto Arte, iar pe scena se vor afla membrii trupei Vest…

- Ana Kui pregatește lansarea albumului ei de debut, „Ganduri Țesute”, un material sonor care va cuprinde cateva piese „de suflet“, evenimentul de lansare a acestui disc urmand sa se desfașoare in prima zi a lunii iulie. „Am cantat in diferite formule, am colaborat cu artişți valoroşi ca Beck Corlan,…

- Cea de-a 25-a editie a Zilelor Maghiare Banatene se va desfasura in perioada 4 – 12 iunie, manifestarea organizata de Asociatia Femeilor Maghiare din Timisoara propunandu-le celor interesati un program cat se poate de bogat.

- Rian Cult lanseaza piesa „ABCD”, primul single de pe albumul de debut, „EXhibition of a heartbreak”, pregatit de lansare in aceasta toamna. „ABCD” este o piesa catchy despre momentul in care persoana pe care ai iubit-o incearca sa se intoarca in viața ta, dupa ce realizeaza ca a greșit. Este prima faza…

- Formația timișoreana Monokrom revine in fața publicului cu un recital care va avea loc sambata 29 mai, de la ora 20, la The Ranch din Garana. Sunetul trupei imbina influențe de punk rock cu rock alternativ. Formația a luat naștere la intiativa vocalistului Sebastian Ursache si a chitaristului Vinter…

- Olivia Rodrigo iși lanseaza albumul de debut – „Sour”, pe care se regasesc și piesele „Drivers license”, „Deja vu” și „Good 4 u”. De ce a fost atat de așteptat acest album? Simplu, a inceput sa scrie recorduri pe masura ce se adunau piesele pentru el. Piesa de debut Olivia Rodrigo , “Drivers license”,…

- LocoDJ, artistul timișorean cunoscut amatorilor de dance music grație colaborarilor sale cu Alex Mica sau Geo Da Silva, a lansat un nou single care reprezinta o premiera in activitatea sa. In piesa numita „Intreaba lumea de noi”, realizata alaturi de Emanuela Oancea, artistul apare cu propria voce intr-o…

- Indubitabil, una din veștile anului trecut care au bucurat melomanii din țarișoara noastra a fost nașterea formației VanDerCris. O adunatura de muzicieni faini stranși in jurul lui Horea Crișovan, care a dat nume acestei excursii printr-o angrama parțiala a numelui sau. O alta veste inclusa in categoria…