- Un raport recent al rețelei de turism de lux Virtuoso a numit Paris, Londra și Florența drept cele mai rezervate orașe pentru calatoriile de toamna. Dar alte destinații adesea trecute cu vederea in lunile de toamna ofera posibilitatea de a scapa de aglomerație și de a trai ceva excepțional.

- Pasagerii unui zbor British Airways de la Londra la Nisa au trait clipe de cosmar. O femeie de 73 de ani aflata la bord, despre care toata lumea credea ca doarme, era moarta, potrivit Insider. Woman, 73, thought to be asleep on British Airways flight from London to Nice was actually dead: report https://t.co/ERGRusTCi1…

- Agenția Internaționala de Integritate din Tenis (ITIA) a confirmat zilele trecute ca „ca un tribunal independent a suspendat-o pe Simona Halep pentru o perioada de 4 ani, din cauza incalcarii Programului Anti-Doping. Dubla campioana de Grand Slam, in varsta de 31 de ani, a fost gasita vinovata pentru…

- Alexandru Radu Popescu are 36 de ani și este stabilit in Londra, dupa ce și-a dat seama ca afacerea din domeniul construcțiilor nu mai este atat de profitabila. In prezent, este fotograf, dar pe langa asta, este pasionat și de bucatarie.

- Pianul lui Freddie Mercury, la care acesta a compus aproape toate lucrarile sale de la „Bohemian Rhapsody” incoace, a fost vandut cu 1,742 milioane de lire sterline (2 milioane de euro) la licitația organizata miercuri seara la Sotheby's din Londra, potrivit AFP.

- Arsenal - Manchester United, meci contand pentru etapa a 4-a din campionatul Angliei, este programat, duminica, 3 septembrie, de la ora 18:30, pe Emirates Stadium din Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care calatoresc in Regatul Unit al Marii Britanii ca in perioada urmatoare, respectiv in zilele de 30 august, 6 si 13 septembrie, sunt planificate greve ale operatorilor la sol ai companiei Wizzair din aeroportul Luton (Londra).