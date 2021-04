Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Timișoara a anunțat astazi, 6 aprilie, ca a gasit constructor pentru proiectul de reabilitare și modernizare a Cinematografului Sudio. „Am gasit un constructor pentru Cinema Studio, va fi cinematograful de arta al Timișoarei. Proiectul va dura 18 luni, in 2023 vom avea acel cinema.…

- In conferința de presa saptamanala de marți, primarul Dominic Fritz i-a acuzat pe protestatarii care au ieșit in strada zilele trecute de xenofobie, naționalism și chiar antisemitism. „Protestele impotriva restricțiilor au fost deturnate spre xenofobie, naționalism și antisemitism. Sunt atacați președintele…

- Muzeul Cetații este unul dintre proiectele demarate de fosta administrație, cuprins in dosarul de candidatura al Timișoarei pentru titlul de Capitala Europeana a Culturii. Proiectul inițial viza renovarea și schimbarea destinației fostei clinici de dermatologie de pe strada Marașești. Surpriza, insa,…

- Un oraș digital, mai conectat, mai verde și mai sustenabil este conceptul Timișoarei – Capitala Europeana a Culturii pentru anii... The post Se construiește moștenirea Timișoara 2023 appeared first on Renasterea banateana .

- Cercetat sub control judiciar intr-un dosar in care ar fi santajat niște jurnalisti, fostul sef al societatii de Piete din Timisoara ar putea fi acuzat si de santajarea unei foste subalterne. Nasleu a fost inregistrat spunandu-i femeii ca „o sa apara in ziar ca este o curva”.Luni, 22 februarie, cu o…

- Demis de la șefia Piețe SA, Ionuț Nasleu, il sfideaza pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Nasleu spune ca demiterea sa e singura realizare a actualului edil și spune ca pleaca cu frunctea sus, deși catalogheaza demiterea sa ca fiind una abuziva. "In sfarșit, primarul Dominic Samuiel Fritz…

- O problema de patrimoniu care nu a fost rezolvata de mai bine de zece ani intre Consiliul Județean și Primaria Timișoara a fost subiectul unei intalniri pe care au avut-o, vineri, viceprimarul Timișoarei, Cosmin Tabara, și vicepreședintele CJT, Alexandru Proteasa. Cei doi au mers impreuna la Bastionul…

- Un teren de 50 de metri patrati, un apartament de 63 de metri patrati, dar si actiuni la Netflix si alte mari companii. Vorbim de avutia primarului Dominic Fritz, potrivit propriei sale declaratii de avere. In schimb, proaspatul viceprimar Cosmin Tabara detine mai multe terenuri si locuinte in Timisoara…