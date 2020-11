Muzeul Rock din România, prima arhivă online a fenomenelor rock, pop și folk Muzeul Rock din Romania, o inițiativa a PostModernism Muzeum, este prima arhiva online a fenomenelor culturale muzicale rock, pop, folk din Romania, cu obiecte de colecție scanate 360 și cu memorabilia accesibilizate pentru nevazatori. O arhiva in format digital, un patrimoniu recent al fenomenelor culturale amintite. Include o secțiune de obiecte accesibilizate pentru nevazatori, obiecte de colecție scanate 3D dar și cercetari specializate, inclusiv cea in parteneriat cu CNSAS, care analizeaza informații legate de grupurile de fan-cluburi ale fenomenelor rock-folk-jazz așa cum erau ele privite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere contextul actual și restrictiile care fac imposibila organizarea unor evenimente cu publicul, Institutul Francez din Romania a inceput o tranziție spre digitalizare: creare și distribuire de conținut creativ pe rețelele sociale, adaptarea proiectelor tradiționale la mediul online, organizarea…

- Astfel, de la ora 21.00 se vor inchide toate magazinele, inclusiv mall-urile, dar pot fi facute livrari si raman deschise farmaciile si benzinariile. De asemenea, este obligatorie telemunca acolo unde tipul de activitate permite. Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a prezentat…

- "Inchiderea școlilor in toata țara este o greșeala. Copiii din ciclul primar au nevoie de școala, ei nu invața sa scrie de la distanța, prin internet. Ce se intampla acum cu clasele pregatitoare, clasele I și a II-a in anii aceștia școlari e o catastrofa pentru viitorul lor. Copiii din mediile dezavantajate…

- Unul dintre efectele nedorite ale pandemiei este cresterea consumului de plastic si a poluarii cu obiecte de unica folosinta. Uniunea Europeana si-a propus sa limiteze vanzarea acestor produse, insa mai sunt foarte multe de facut pana la atingerea acestui obiectiv.

- Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a verificat candidații la alegerile locale care vor avea loc duminica. Opt dintre candidații la alegeri au fost declarați de instanțe colaboratori ai Securitații: Traian Basescu, care candideaza la Primaria Municipiului București; Ludovic…

- Inca o unitate de invatamant care ar fi trebuit sa inceapa anul scolar in scenariul verde, cu copiii in clase, este nevoita sa treaca la program exclusiv online, dupa ce un angajat a fost depistat cu COVID-19. Este cazul unei gradinite din municipiul Galati. Gradinita nr. 32 este singura din municipiul…

- Senatul Scolii Naționale de Studii Politice și Administrative din București a decis miercuri ca activitațile didactice din primul semestru al anului universitar 2020-2021 sa se desfașoare in sistem online potrivit Radio Romania Actualitați.Potrivit unui comunicat al SNSPA, in funcție de evoluția…

- Sotheby’s a vandut lucrari si obiecte de arta in valoare de 2,5 miliarde de dolari de la inceputul anului in ciuda crizei, datorita vanzarilor online. Anul trecut, pentru aceeasi perioada, societatea a vandut loturi in valoare de 3,3 miliarde de dolari, arata Artprice, relateaza News.ro.Citește…