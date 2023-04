Stiri pe aceeasi tema

- Un loc de poveste din inima Bucovinei ar putea fi supranumit capitala incondeierii oualor in tara noastra. In comuna Ciocanesti din judetul Suceava, localnicii pastreaza cu sfintenie cea mai importanta traditie.

- La Primagra Center (fosta Galerie Mall) din municipiul Suceava va avea loc vineri, 31 martie 2023, incepand cu ora 13:00, premierea celor mai bune lucrari realizate de preșcolari in cadrul Concursului de arta plastica ,,Penelul fermecat", ediția a XVIII-a, faza județeana.Expoziția cuprinde ...

- Lucrari semnate de artistul plastic brailean Ștefan Șerban au fost expuse luni, 20 martie 2023, la Suceava, la „ArtLaBurdujeni", prima galerie de arta din țara situata in incinta unui spital, la secția de psihiatrie.Vernisajul expoziției„Primavara Porților Deschise" a fost ...

- Lucrari ale artistului plastic Ștefan Șerban vor fi expuse, in perioada 20 martie – 20 aprilie 2023, la Galeria de Arta a Spitalului de Psihiatrie Burdujeni, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 16 Suceava. Curator: Mihai Panzaru PIM.Vernisajul expoziției „Primavara Porților Deschise"va ...

- Cu o zi inainte de evenimentul „Femei de succes! Performanța la superlativ!", ediția a XII-a, programat joi, 2 martie 2023, de la ora 17:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec" Suceava, spațiul expozițional al teatrului va gazdui o expoziție cu lucrari ale mai multor ...

- Turul I din Cupa Romaniei de handbal programeaza un meci pe teren propriu pentru echipa banateana. Alb-violeții vor fi gazde pentru CSM Bacau, miercuri, 15 februarie, la ora 17.00, la sala Constantin Jude. Primul tur al Cupei Romaniei se disputa in manșa unica. Ambele echipe vin dupa victorii in campionat:…

- Langa noi: FOTO Accident cumplit la Suceava. Doua femei au murit pe loc, doi copilași de 2 și 4 ani transportați la spital Un grav accident feroviar a avut loc, luni la amiaza intr-o localitatea județul Suceava. Patru persoane au fost ranite, iar trei dintre ele sunt in stare critica. Potrivit ISU Suceava,…

- Ziua de 10 februarie 2023, in care s-au implinit 635 de ani de la atestarea documentara a orașului Suceava, a fost marcata printr-o serie de evenimente desfașurate in zona centrala a municipiului reședința de județ.Manifestarile au debutat in apropierea Palatului Administrativ, la statuia lui Petru…