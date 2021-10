Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 6-a din Liga a III-a de fotbal s-a desfașurat vineri și sambata, 1-2 octombrie, iar echipele din zona noastra au obținut urmatoarele scoruri: AFC Odorheiu Secuiesc – CSO Plopeni 4-1, vineri, KSE Targu Secuiesc – Sepsi OSK 2 Sfantu Gheorghe 0-1, CS Blejoi – Kids Tampa Brașov 2-0, Olimpic Cetate…

- Etapa a 4-a din Liga a III-a de fotbal, ediția 2021-2022 se desfașoara vineri și sambata, 17-18 septembrie, incepand cu ora 17:00, iar echipele din zona noastra au fost programate in urmatoarele meciuri: AFC Odorheiu Secuiesc – Sepsi OSK 2 Sfantu Gheorghe 2-0 (vineri), CS Blejoi – SR Municipal Brașov;…

- Evenimentul se va desfasura in in perioada 10-12 septembrie. Competitiile de individual si stafeta la sprint urban, distanta medie si lunga vor avea loc in Rezervatia Naturala Mestecanisul de la Reci, in orasele Sfantu Gheorghe si Targu Secuiesc si imprejurimile acestora. Festivitatea de deschidere…

- . Nimeni și nimic nu ne poate opri sa ne iubim țara! Ștafeta Veteranilor nu este doar o simpla alergare, este un omagiu pe care noi, cei de astazi, il aducem lor, inaintașilor noștri, pentru jertfa suprema pe care au facut-o pentru Romania. Pentru a reuși este nevoie de fiecare dintre voi! Fiecare kilometru…

- Rutierul polonez Alan Banaszek (Mazowsze Serce Polski) a castigat etapa a doua a Turului ciclist al Tinutului Secuiesc, desfasurata joi, pe traseul Odorheiu Secuiesc - Gheorgheni - Izvorul Muresului - Miercurea Ciuc, anunța Agerpres. Alan Banaszek a fost cronometrat cu timpul de 2 h 50 min…

- Ieri, a inceput Turul Ținutului Secuiesc, competitie ciclista internationala, la care participa 19 echipe, dintre care patru sunt echipe continentale, patru sunt echipe naționale și 11 cluburi. Printre echipele nationale prezente se regaseste si cea a Romaniei, din care face parte si un sportiv de la…

- Restricții de trafic sunt impuse de miercuri pana sambata pe mai multe drumuri naționale din județele Harghita și Covasna, pentru „Turul Ciclist al Ținutului Secuiesc”. Restricțiile de trafic se aplica doar cand trece caravana ciclista. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane…