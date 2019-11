Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Grunes Gewande din orasul german Dresda, supranumit ''Muzeul comorilor'', a fost jefuit luni dimineata, conform unui purtator de cuvant al politiei citat de AFP, transmite Agerpres. Valoarea obiectelor furate nu a fost precizata in aceasta etapa a anchetei. Media germane relateaza ca ar fi vorba…

- ALTEX Romania continua sa se extinda la nivel național și deschide la Satu Mare cel mai nou magazin MEDIA GALAXY, cel cu numarul 20 al rețelei. Deschiderea noului magazin urmeaza direcția companiei de implicare in dezvoltarea comunitații locale și a atras o investiție de 8 milioane de euro, ce a dus…

- „Aceasta procedura a fost anulata automat, deoarece la data limita de depunere ofera nu au existat ofertanți inscriși” – este mesajul postat pe SEAP la tot mai multe licitații lansate in ultima perioada de Primaria Timișoara. Practic, documentațiile PMT nu reușesc sa atraga firme interesate…

- ​În urma unei brese de securitate a bazei de date a unuia dintre cele mai mari servicii de livrare de mâncare din Statele Unite, DoorDash, care este peste UberEats, datele cardurilor a 4,9 milioane de utilizatori care au folosit acest serviciu în ultimele luni au fost accesate de hackeri,…

- Un pensionar in varsta de 81 de ani a fost talharit in plina strada de un hot. In momentul in care a strigat dupa ajutor, victima a fost impinsa brutal de atacator. „Politistii Biroului de Investigatii Criminale Iasi au identificat un barbat de 37 de ani, din municipiul Iasi, banuit de comiterea infractiunii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA organizeaza o licitatie pentru atribuirea unui contract avand ca obiect achizitia de bariere fonice. Valoarea estimata a licitatiei este de 69.962.780,62 lei, iar termenul limita pentru licitatie este 30 septembrie 2019. Sunt trei loturi…