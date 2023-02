Stiri pe aceeasi tema

- CS Mioveni a terminat la egalitate cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, 1-1 (0-1), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 24-a a Superligii de fotbal. Sepsi OSK a deschis scorul prin Cosmin Matei (9), dar argesenii au evitat infrangerea prin golul inscris in ultimele momente de joc de Bogdan…

- Ministerul Dezvoltarii a anunțat miercuri ca 167 de noi proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) au fost aprobate. Investițiile vizeaza 128 de localitați din țara, printre care și Sfantu Gheorghe, Reci și Aita Mare. Cele 167 de proiecte, in valoare totala de 715.848.937,41…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna are in program organizarea unui curs de pizzar și a unui curs de agent de securitate, in Sfantu Gheorghe. Potrivit reprezentanților instituției, cursurile de formare profesionala gratuite organizate in cadrul AJOFM Covasna sunt disponibile…

- Prin parteneriatul intre VET Center și cele 20 de companii și instituții de invațamant, 70 de elevi din Ungaria din școli profesionale și-au finalizat anul trecut stagiile de practica in județul Covasna. VET Center a implementat cooperarea in cadrul programului Erasmus+, care va continua și in 2023.…

- Elevi din Sfantu Gheorghe, orașul Covasna dar și din Miercurea Ciuc au luat parte vineri, 13 ianuarie a.c., la activitațile cultural-educative organizate de Muzeul Național al Carpaților Rasariteni (MNCR) Sf. Gheorghe, cu ocazia Zilei Culturii Naționale. Cu acest prilej a avut loc și lansarea ultimului…

- Vineri, 16 decembrie, de la ora 20.00, publicul covasnean are privilegiul de a o urmari pe soprana FELICIA FILIP care va concerta la sala Teatrului „Tamasi Aron” din Sfantu Gheorghe, in cadrul concertului intitulat „Stelele Sarbatorilor de Iarna” susținut de Orchestra Simfonica Euterpe din Brașov, impreuna…

- ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a invins fara emotii echipa turca Bursa Uludag Basketbol, cu scorul de 89-72 (29-14, 19-23, 18-19, 24-17), joi seara, la Bursa, in Grupa E a competitiei feminine de baschet FIBA EuroCup. Campioana Romaniei a reusit a treia sa victorie consecutiva, una conturata inca din…

- Societatea TEGA S.A. anunța ca in perioada 14 noiembrie- 1 decembrie va derula o acțiune de curațenie in cimitirul comun din Sfantu Gheorghe, in cadrul careia va colecta doar deșeurile de plastic și de sticla ramase de la lumanari si coroane. Reprezentanții societații ii indeamna pe cei care „au pe…