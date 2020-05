Muzeul ASTRA intră în luna copilăriei Muzeul ASTRA, institutie ale carei actiuni sunt posibile prin finantarea Consiliului Judetean Sibiu, intra de la 1 iunie in luna copilariei printr-o serie de evenimente speciale. Pentru inceput, in acest weekend, in Muzeul in aer liber, va avea loc Targul National de Jucarii, editia a XIII-a, dar transformat sub o alta abordare fata de cum il cunoaste publicul. In acest scop, au fost pregatite trei trasee distractive, care vor fi puse gratuit la dispozitia tuturor copiilor sub forma unor quizuri antrenante, organizate in sectorul de olarit, morarit si pastoral din Muzeul ASTRA. Cele trei trasee… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

