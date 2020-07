Stiri pe aceeasi tema

- Sala Sporturilor din satul Braiești comuna Cornu Luncii este aproape de finalizare. Investiția in valoare de 5,3 milioane de lei este finanțata de Compania Naționala de Investiții și potrivit primarului Gheorghe Fron va fi inaugurata la inceputul lunii septembrie cu cinci luni mai devreme. ”Este mandria…

- Un nou camin cu peste 900 de locuri va fi ridicat in Timișoara, pentru studenții Universitații de Vest. Investiția va fi realizata de Compania Naționala de Investiții. Noua construcție va fi ridicata pe strada Renașterii din Timișoara, va avea 902 locuri in camere de doua persoane, 32 locuri de cazare…

- Au fost demarate lucrarile de construire a noii sali polivalente din Complexul Sportiv Wonderland din Bistrița, care va avea o capacitate de aproape 2.700 de locuri și o suprafața de peste 7.300 mp. Investiția este de peste 16 milioane de euro și este finanțata din fonduri guvernamentale, prin Compania…

- La doar cațiva kilometri de Lugoj, in orașul-stațiune Buziaș, va fi construita o baza sportiva moderna, cuprinzand doua terenuri, dintre care unul de fotbal, omologat de UEFA și FRF. Investiția va fi finanțata de Compania Naționala de Investiții și are o valoare de 8,15 milioane de lei.…

- Compania Naționala de Investiții a aprobat lucrarile pentru un stadion modern la Putna, in județul Suceava. Recunoscuta mai degraba datorita Manastirii din localitate, Putna va avea și cel mai spectaculos stadion din județul Suceava. Investiția la baza sportiva va fi una de 6,7 milioane de lei, iar…

- RESITA – Ministrul Dezvoltarii, Ion Stefan, a semnat Ordinul de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Complex sportiv Reșița str. Barzavitei – complexul Arsenal. „Investitia se va realiza prin Compania Nationala de Investitii“, ne-a spus seful de cabinet al ministrului, Horia…

- In Buzias se va ridica o noua baza sportiva, cuprinzand doua terenuri, dintre care unul de fotbal omologat de UEFA si FRF. Investitia este in valoare de 8,15 milioane de lei, banii venind de la Compania Nationala de Investitii. In timp ce la Timisoara, primarul Nicolae Robiu tot “construieste” zeci…

- Municipiul Sebeș va primi, prin Compania Naționala de Investiții (CNI), o finanțare in valoare de 11.819.954,76 de lei (echivalentul a circa 2,5 milioane de euro) pentru amenajarea unui complex sportiv și de recreere in Parcul Arini, un loc tradițional de petrecere a timpului liber pentru sebeșeni.…