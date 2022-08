Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul lui Rapid, a explicat ca l-a titularizat pe Razvan Onea (24) in meciul cu UTA pentru ca Florin Ștefan (26) s-a accidentat in zilele dinaintea partidei. La mai bine de o jumatate de an dupa ce s-a accidentat intr-un meci intre CFR Cluj și Rapid, 2-1, Razvan Onea revine pe teren intr-un duel oficial. Fundașul transferat de la Poli Iași a fost titularizat de Adrian Mutu in partea dreapta a apararii la meciul cu UTA din aceasta seara. ...