- Ca in fiecare an, in data de 26 ianuarie, cele 183 administrații vamale, membre ale Organizației Mondiale a Vamilor, inclusiv cea din Romania, sarbatoresc Ziua Internaționala a Vamilor. In anul 2021, aceasta zi este dedicata pentru a evidenția eforturile unite ale administrațiilor vamale de a depași…

- Noua persoane au fost depistate pozitiv la testul RT-PCR, acestea fiind contacti ai unui pacient care lucreaza la o scoala din Bucuresti confirmat cu noua tulpina SARS-CoV-2, varianta B.1.1.7 cu originea in Marea Britanie, informeaza, sambata, Ministerul Sanatatii."In cadrul unitatii de invatamant au…

Contribuabilii care achita impozitele aferente anului 2021 integral pana la 31 martie beneficiaza de o bonificație de 10 % pentru persoane fizice și 5% pentru persoane juridice, potrivit legii...

- Ca urmare a modificarilor Legii 227/2015 – privind Codul Fiscal, Serviciul Impozite si Taxe din cadrul Primariei Municipiului Lugoj, invita persoanele fizice, care au in proprietate spații cu destinație mixta, și care nu au delimitat suprafețele nerezidențiale, sa se prezinte la sediul Primariei…

- Textul acordului de parteneriat economic si comercial incheiat de Uniunea Europeana (UE) si Regatul Unit joi, in Ajunul Craciunului, un document de 1.246 de pagini, a fost publicat, relateaza AFP care prezinta liniile mari ale acestui tratat, care stabileste cadrul relatiilor intre cele doua parti…

- București, 15 decembrie 2020: Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), impreuna cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerul Finantelor Publice, Agenția Naționala de Administrare Fiscala și Direcția Generala a Vamilor a organizat, azi, 15 decembrie, un seminar online,…

- Ciinele de serviciu Amy, alaturi de polițiștii de frontiera, a identificat locul de aflare a 400 de grame de masa vegetala, asemanatoare cu marijuana. Persoanele implicate in comercializarea acestor substanțe au fost monitorizate timp de citeva luni, perchezițiile fiind coordonate cu angajații Procuraturii…