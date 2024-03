Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Constanta a lansat in procedura de transparenta decizionala Proiectul de hotarare nr.59 15.03.2024 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului judetului Constanta pentru activitati de tineret de interes local, conform…

- La Centrul de Tineret din orașul Siret (cladirea Bibliotecii Orașenești, strada Mihai Teliman, Nr. 12) va avea loc marți, 19 martie 2024, de la ora 17:00, lansarea volumului „Muțenia armelor" (Editura Agnos Sibiu, 2024), semnat de poetul siretean Cezar Haiura.Printre invitații ...

- Cu ocazia evenimentului de mentorat realizat de Organizația de Tineret a Partidului Umanist Social Liberal, „Manifest pentru tineret – Mentorat in dezvoltare”, la care au fost prezenți și liderii PUSL Simona Man, secretar general, Liviu Negoița, lider Fil

- Romanul 'Ne vedem in august' de Gabriel Garcia Marquez va fi lansat la nivel international in 6 martieRomanul "Ne vedem in august" al lui Gabriel Garcia Marquez va avea lansarea internationala in 6 martie iar in Romania va fi editat la Rao. Volumul poate fi precomandat pe site-ul editurii la pretul…

- Ajuns in premiera in fața iubitorilor de catrene ilustrate in luna decembrie la Falticeni, volumul "Catrene și caricaturi pentru oameni și figuri", realizat in tandem de profesorul și scriitorul Constantin Bulboaca și artistul Radu Bercea, a beneficiat de o emoționanta lansare la ...

- Volumul „Destine fracturate", de Vasile Aioanei, va fi lansat, joi, 1 februarie 2024, la ora 11:00, la Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera" - Sala de Arta „Elena Greculesi". Prezinta: Simona Modreanu, Florin Cintic, Cella Negoiescu, Mihaela Gradinariu, Luminița ...

- Dupa ce ieri l-au transferat pe portarul Eduard Pop, de aceasta data un fundaș dreapta de 19 ani, caștigator al Ligii de Tineret cu echipa U19 a Universitații Craiova, a semnat un contract cu Oțelul Galați. Este vorba de Claudio Mocanu care a intrat deja in programul de pregatire al lui Dorinel Munteanu.…

- Joi, 25 ianuarie, incepand cu ora 16.00, Muzeul de Mineralogie din Baia Mare va fi gazda unei lansari de carte. Volumul „Flora pannoniana a sitului fosilifer Chiuzbaia” a aparut la editura Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”, Baia Mare. Volumul apartine conf. univ. dr. Gheorghe Macovei, care ne propune…