Mutarea lui Abramovich, o sfidare a țarului! Oligarhul ajută ucrainenii Oligarhul rus Roman Abramovich a declarat miercuri ca va vinde clubul de fotbal Chelsea din Anglia, o miscare dramatica care vine ca raspuns la indignarea provocata de invazia Rusiei in Ucraina, scrie CNBC. Abramovici a anuntat, in acelasi timp, ca a dat instructiuni renumitei echipe sa infiinteze o fundatie care va folosi toate veniturile nete obtinute din vanzarea lui Chelsea in beneficiul “tuturor victimelor razboiului din Ucraina”. “Asa cum am mai declarat, am luat intotdeauna decizii avand in vedere interesul clubului. Prin urmare, in situatia actuala, am luat decizia de a vinde clubul, deoarece… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

