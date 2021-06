Stiri pe aceeasi tema

- ​Antreprenorul Dragoș Anastasiu, cunoscut pentru afaceri în turism și transporturi ca Eurolines România și Green Village, considera ca decalajul cu care Ministerul Economiei platește firmele beneficiare ale Masurii 2 de ajutoare de stat COVID poate crea distorsiuni în piața, afectând…

- ​Plațile catre beneficiarii Masurii 2 - granturi de capital de lucru de câte 2.000-150.000 de euro au încetinit semnificativ, în ultima saptamâna, pe fondul terminarii bugetului disponibil, releva datele publicate, vineri, 28 mai 2021, de Ministerul Economiei. Citește…

- Solutia pe termen scurt este sa mutam bani de pe Masura 3 privind granturile pentru investitii pe Masura 2 pentru capital de lucru, ceea ce ne-ar permite cresterea numarului de beneficiari pana la aproximativ 17.000, a declarat joi ministrul Economiei, Claudiu Nasui, in briefingul care a urmat sedintei…

- ​Plațile de ajutoare de stat pentru firme, în Masura 2, au coborât în lista de solicitanți pâna la numarul RUE 9499, potrivit datelor oficiale de vineri, 7 mai 2021, de la Ministerul Economiei. În total, 7662 de beneficiari au primit granturile de capital de lucru de câte…

- ​Ministerul Economiei a publicat, vineri, noi liste cu situația curenta a firmelor înscrise la ajutoarele de stat de la Masura 1 și Masura 2, din care se poate vedea stadiul plaților catre beneficiari, la zi, dupa deblocarea bugetului pe anul 2021. Citește mai departe și comenteaza pe…

- Ministerul Economiei anunta ca au reinceput platile pe Masura 2 - capital de lucru si ca au fost publicate listele aplicantilor pe Masurile 1 si 2. In plus, ministrii Cristian Ghinea si Claudiu Nasui au semnat marti un act aditional prin care 209 milioane de euro au fost suplimentati pentru plata Masurii…

- “Ministerul Economiei a facut deja primele plati din Bugetul 2021 pentru Masura 2 – capital de lucru, in cadrul Programului Operational Competitivitate. Pozitia pana la care au fost notificate dosarele si trimise la plata, in cazul in care au fost declarate admise, este 4.500, din 22.226 de firme inscrise…

- ​Ministerul Economiei nu a mai procesat nicio cerere de finanțare la Masura 2 - granturi de investiții de 2.000-150.000 de euro în ultima saptamâna, conform situației oficiale, dar urmeaza sa înceapa plațile din bugetul pe anul 2021, spun surse din minister. Ce trebuie sa faca aplicanții.…