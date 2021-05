Mutare istorică: Amazon cumpără legendarul studio MGM Amazon va cumpara celebrul studio hollywoodian MGM pentru suma de 8,45 miliarde de dolari, au anuntat miercuri reprezentantii companiei conduse de Jeff Bezos, relateaza AFP și CNN, citate de Agerpres.



Studioul MGM - Metro Goldwyn Mayer -, înfiintat în 1924, detine canalul TV prin cablu Epix si a produs în ultimii ani mai multe seriale foarte populare, precum &"Fargo&", &"Vikings&" si &"Shark Tank&".



Partile &"au încheiat un acord definitiv de fuzionare, în virtutea caruia Amazon va achizitiona MGM cu pretul de cumparare de 8,45 miliarde de dolari&",… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

