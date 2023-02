Stiri pe aceeasi tema

- Au fost concediati sefi de produs, experti in megadate si ingineri care lucreaza in domeniile invatarii automatice si fiabilitatii platformei, a dezvaluit duminica seara cotidianul american. Contactat de AFP, Twitter nu a confirmat imediat aceste dezvaluiri. Potrivit NYT, Esther Crawford, insarcinata…

- Un nou cutremur mediu, cu magnitudinea 4,4, s-a produs vineri, la ora 11:11, in Oltenia, judetul Gorj, la adancimea de 15 kilometri, conform datelor Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul s-a produs la 104 km nord-vest de Craiova, 107 km sud-vest…

- Cetațenii romani care doresc sa se implice in campania de ajutorare organizata pentru a veni in sprijinul locuitorilor din zonele afectate de cutremur in Turcia pot sa faca donații in bani și in produse, potrivit unui anunț facut de Ambasada Turciei la București. Fii la curent cu cele mai…

- Turcia priveste pozitiv cererea Finlandei de aderare la NATO, dar nu sustine candidatura Suediei, a declarat miercuri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit Reuters. „Suedia sa nu se deranjeze sa incerce in acest moment. Nu vom spune ‘da’ candidaturii lor la NATO cat timp ei permit arderea…

- Administratia Biden incepe sa-si flexibilizeze pozitia avuta pana acum in razboiul din Ucraina si ia in considerare argumentul Kievului ca are nevoie de arme mai puternice pentru a lovi peninsula Crimeea, anexata de Rusia in 2014 si unde se afla aproximativ 70.000 de soldati rusi si mai multe baze…

- Cinci fosti angajati Twitter care urmaresc o actiune legala colectiva propusa, in care acuza compania lui Elon Musk ca nu i-a notificat adecvat atunci cand au fost disponibilizați, au primit o lovitura importanta din partea justiției americane. Concret, judecatorul de district american James Donato…

- Uniunea Europeana a adoptat un al noualea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei ca urmare a invadarii Ucrainei, a postat vineri pe Twitter presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza DPA. Masurile punitive vizeaza companii rusesti de aparare, banci, media si oficiali ai statului „pentru…

- Fabrica de stat Antibiotice Iași a inaugurat o noua secție de producție pentru medicamente topice, care ar fi cea mai moderna” din Europa, potrivit unui comunicat. Noua fabrica a fost realizata cu o investiție de 20 de milioane de euro din surse proprii și are o capacitate de producție de 540 tone…