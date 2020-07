Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 1.834 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 08.07.2020 (10:00) – 09.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 17 decese (13 barbați și 4 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Argeș, Bihor, Bistrița-Nasaud, Brașov,…

- INHGA a emis o noua avertizare hidrologica, COD GALBEN valabila pentru intervalul 03.07.2020 ora 12:00 – 06.07.2020 ora 18:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Viseu, Iza, Tur, Lapus (judetele: Maramures si Satu Mare), Somesul Mare (judetul Bistrita Nasaud), Somesul Mic – bazin superior si afluenti…

- Fundatia Pro Economica din Targu Mures a atras, in ultimii trei ani, aproximativ 80 milioane de euro in cinci judete din Transilvania, in calitate de manager al programului de dezvoltare economica sprijinit de Guvernul Ungariei, sustine presedintele fundatiei, Monika Kozma. “In 2017 a fost programul-pilot…

- Evenimentul Sports Festival, care urma sa se desfașoare la Cluj, in perioada 11-14 iunie, a fost reprogramat pentru vara anului viitor din cauza pandemiei de coronavirus. Ajuns la cea de-a treia ediție, evenimentul avea in program competiții de alergare, baschet, body weight, moto enduro, tenis, tenis…

- Pana astazi, 21 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 17.585 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). VINDECATE Dintre persoanele confirmate pozitiv, 10.581 au fost declarate vindecate și externate. DECESE Totodata, pana acum, 1151 persoane diagnosticate cu infecție…

- Pana sambata, 16 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 16.704 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus), iar dintre persoanele confirmate pozitiv 9.574 au fost declarate vindecate și externate. ”Pana acum, 1.081 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate…

- Romania ajunge la 891 de decese provocate de coronavirus, ultimele trei cazuri fiind raportate vineri dimineața. Cele trei persoane erau varstnici, cu diverse comorbiditați. Deces 889. Barbat, 76 ani, județ Neamț. Data confirmarii: 24.04.2020. Data deces: 06.05.2020. Comorbiditați: Multiple afectiuni…

- Inca 18 persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 744, a informat vineri seara Grupul de Comunicare Strategica. Persoanele decedate sunt din judetele Arad, Vaslui, Caras-Severin, Botosani, Vrancea, Cluj, Sibiu, Galati, Suceava. Intre persoanele…