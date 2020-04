Mușchii financiari ai Mafiei La inceputul acestei luni a avut loc o procesiune funerara in orașul sicilian Messina, mai curand o sfidare a masurilor de izolare instituite la nivel national in Italia. Nu era o inmormantare obișnuita, zeci de oameni și-au luat ramas bun de la membrul uneia dintre cele mai cunoscute familii mafiote, deși, in contextul crizei coronavirusului, […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ulterior, barbatul a incercat sa se sinucida, fiind gasit de catre echipajele de urgența cu venele taiate, potrivit Daily Mail. Lorena Quaranta a fost gasita moarta, dupa ce Antonio De Pace a strangulat-o. Amandoi lucrau la un spital din Messina, Sicilia. Citeste si Dezastru pe piata…

- Antonio De Pace (28 de ani), un asistent medical din Italia, și-a omorat iubita, pe Lorena Quaranta (27 de ani), pentru ca l-ar fi infectat cu coronavirus.Specialiștii au spus ca pandemia de coronavirus ar putea afecta, indirect, și starea mentala a multora. Presiunea imensa pusa asupra cadrelor medicale,…

- Politistii din Italia afirma ca sunt afectate chiar si cele mai temute ramuri ale Mafiei, in primul rand cea calabreza, 'Ndrangheta - numarul unu in traficul mondial de cocaina. Generalul Giuseppe Governale, seful Directiei de Investigatii Anti-Mafia (DIA), afirma ca mafiotii "accepta ca vor pierde…

- La miezul nopții, președintele Regiunii Sicilia, Nello Musumeci, a scris o postare pe Facebook, insoțita de o fotografie elocventa: "Imi semnaleaza acum ca, la Messina, multe persoane neautorizate debarca din Calabria. Nu este posibil și nu accept sa se intample acest lucru. Noi sicilienii nu suntem…

- Totul a inceput de la asediul de catre tatari a cetații Caffa (azi Feodosia, in Crimeea), colonie genoveza inca de pe la 1280. Asediatorii, ca sa o cucereasca, au aruncat peste ziduri cadavrele unor ciumați, o forma de razboi bacteriologic avant la lettre, am spune azi. Poarta de intrare in Europa a…

- Brazilianul Gustavo Di Mauro Vagenin a semnat un contract cu echipa de fotbal Universitatea Craiova, valabil pana la sfarsitul sezonului competitional, cu optiune de prelungire pe trei ani, a anuntat clubul pe pagina sa de Facebook. Gustavo, un mijlocas ofensiv de 28 de ani, revine la…

- Nava ONG-ului german Sea Watch, ce are la bord 194 de migranti salvati pe Mediterana, a primit miercuri din partea autoritatilor italiene permisiunea sa acosteze in portul Messina din Sicilia, dar toate persoanele aflate pe nava vor ramane in carantina la bordul acesteia din cauza epidemiei cu coronavirus,…

- Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, participa in aceste zile la Budapesta, la intalnirea transnaționala care marcheaza finalul fazei de dezvoltare a proiectului „Health&Greenspace”, in care municipiul Suceava este partener cu orașele: Espoo (Finlanda), Santa Pola (Spania), Breda (Olanda),…