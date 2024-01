Musacaua, din Orient în Balcani Cuvantul moussaka deriva din arabescul musaqqa, ceea ce ni se spune ca inseamna “umezit”, inmuiat, și pare sa aiba legatura cu sosul de roșii folosit la preparare. In limba romana, denumirea a ajuns pe filiera greceasca. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

